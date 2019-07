8. Schwäbisch Haller Umweltfest

An den Informationsständen verschiedener Tierrechts-, Menschenrechts- und Umweltgruppen erhalten Sie auch in diesem Jahr umfassend Auskunft über unsere Arbeit: Gegen die Zerstörung der Erde. Für eine Welt in Frieden und Freiheit. Gegen Ausbeutung und Unterdrückung von Tier und Mensch. Für Gerechtigkeit im Umgang mit allen Lebewesen dieser Erde und für den Erhalt unserer Umwelt. Für den Erfolg der positiven Auswirkungen gesunder Ernährung auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte. Für veganes Essen und Getränke ist reichlich gesorgt. Diesmal gibts unseren Sommerhit: "Veganes Eis" Mit musikalischen Leckerbissen sorgt Peter Wassenhofen von der Band "GUILTY" für Unterhaltung vom Feinsten.