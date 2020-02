6. Sindelfinger Putzete

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 23. März für die „Sindelfinger Putzete 2020“ anmelden.

2014 wurde im Rahmen des Beteiligungsprozesses „Sindelfingen 2025 – Stadtentwicklung im Dialog“ zum ersten Mal gemeinsam auf der gesamten Gemarkung geputzt. Seitdem sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig: Die Sindelfinger Putzete ist eine saubere Sache!

Die Sindelfinger Putzete beginnt am 28. März ab 9:00 Uhr in den Putzgebieten. Diese werden nach der Anmeldung zur Aktion mitgeteilt und liegen an verschiedenen Orten in der Kernstadt, Maichingen und Darmsheim. Am Treffpunkt warten bereits die Gebietsleiter auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und verteilen Müllsäcke, Handschuhe und Zangen. Dann wird drei Stunden lang Müll und Unrat für ein „sauberhaftes Sindelfingen“ gesammelt.

Wenn Sindelfingen dann in neuem Glanz erstrahlt, geht es zum Gelände des Zweckverbandes Technische Betriebsdienste Böblingen-Sindelfingen, wo es ein Dankeschönfest für alle Aktiven gibt.