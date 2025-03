6. Sinfoniekonzert

Eigentlich ist es gar kein »richtiges« Requiem, das Deutsche Requiem von Johannes Brahms: Statt sich nämlich auf die lateinischen Texte der katholischen Totenmesse zu berufen, suchte Brahms sich Verse aus dem Alten und Neuen Testament in der deutschen Übersetzung Martin Luthers aus. Im Zentrum stehen dabei Trost und Zuversicht für die Hinterbliebenen!

Ähnlich verfuhr ein knappes Jahrhundert später Krzysztof Penderecki, der neben dem lateinischen Requiemtext auch polnische Texte vertonte. Allerdings erweiterte er das Werk später mehrfach. So fügte er im Andenken an den von ihm verehrten Papst Johannes Paul II., der das Bild Polens in der Welt geprägt hat, nach dessen Tod eine ihm gewidmete Chaconne (Ciaconna) für Streicher bei.

