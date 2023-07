In diesem Jahr findet endlich wieder das Sinsheimer Bierdorf statt. Die ersten Bierdörfer in Sinsheim waren ein toller Erfolg und lockten Liebhaber des kühlen Gerstensaftes aus nah und fern an.

Grund hierfür ist nicht nur das gesellige Beisammensein in gemütlicher Volksfestatmosphäre, sondern auch die seltene Gelegenheit, aus mehr als einem Dutzend Biersorten sein Brauerei-Lieblingsgetränk zu finden.

Details zur Veranstaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.