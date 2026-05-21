6. Spieleabend für Frauen

Ein Abend voller Gesellschaftspiele - für jedes AlterDu magst gerne Gesellschaftsspiele und hast Lust auf einen unterhaltsamen Freitagabend nur unter Frauen*? Das KULTURWERK lädt nun schon zum sechsten Mal Frauen* jeden Alters ein, die Spaß am gemeinschaftlichen Spielen haben. Es gibt Getränke und kostenlose Snacks. Wir werden einige Spiele dahaben. Von Klassikern wie „Uno“ oder „Mensch ärgere dich nicht“, über „Rummikub“ und „Carcasonne“ bis hin zu „Wizard“ ist alles dabei. Ihr könnt aber auch sehr gerne selber noch Spiele mitbringen.