Zum sechsten Mal laden wir zum großen Altautowochenende in die Filderebene. Das Treffen für historische Fahrzeuge mit dem knatternden Zweitaktmotor und für Ostmobile jeglicher Bauart ist mittlerweile eine tolle Tradition im Südwesten der Republik. Wir feiern mit Euch drei Tage lang unser großes Sommerfest! Wir sehen uns am 20.-22. Juli wieder auf dem Sonnenhof-Gelände in Denkendorf.