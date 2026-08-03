6. Esslinger Insel – Swim & Run

× Erweitern BeLa Sportfoto, Benjamin Lau Schneller Wechsel vom Schwimmen zum Laufen.

Swim & Run ist eine Form des Ausdauerwettkampfes, bei dem die Disziplinen Schwimmen und Laufen nacheinander und mit ununterbrochener Zeitnahme durchgeführt werden. Im Rahmen des Esslinger Insel – Swim & Run werden die Baden-Württembergischen Meisterschaften ausgetragen und der Wettkampf zählt zum Triathlon RegioCup. Unsere Veranstaltung ist gleichermaßen geeignet für Hobbysportler und leistungsorientierte Athleten, genauso wie für jung und alt. Wir freuen uns auf einen tollen Sporttag gemeinsam mit euch auf der Esslinger Neckarinsel. Die Anmeldung ist bis 03.09.2025 online möglich. Nachmeldungen vor Ort bis 1h vor dem jeweiligen Start.

Teilnahmevoraussetzungen im Überblick:

Kinder und Jugendliche:

Sechs Altersklassen ab Schüler D (Jg. 2019/20)

Mindeststrecke für die Kleinsten: 50m Schwimmen und 200m Laufen

Erwachsene: ab 18 Jahre mit 500m Schwimmen und 5000m Laufen in zwei Altersklassen

Staffeln: ab Jahrgang 2012 mit 500m Schwimmen und 5000m Laufen

Inklusionswertung: ab Jahrgang 2016 mit 100m Schwimmen und 400m Laufen