Open Air Festival „Schön am Neckar“

Mit 8 Liveacts an zwei Tagen findet das 6 „Schön am Neckar Open Air“ im Hölderlingarten der Freien Kunstakademie Nürtingen statt. Das Publikum kann sich auch in diesem Sommer wieder auf das vielleicht schönste Open Air der Region freuen, wie immer mit einer erlesenen Mischung aus Musikstilen sowie lokalen, regionalen und internationalen Gästen.

Am Freitagabend eröffnet die WALDIEBIGBAND die Große Bühne. In den Umbaupausen unterhält das Folk-Duo SINGLE & FRASER (NT/GB) auf der Nebenbühne mit schottisch/irischer Musik. Balkan, Funk, Reggae, Swing, Punk und Disco ist der Genremix mit dem die Tübinger PANTASONICS bis spät in die Nacht für eine rauschende Party sorgen. Als Sidekick und mobile Festival-Kapelle bespielt die Nürtinger Bläserformation CASPAR, KOCH & PFEIFFER den Hölderlingarten.

Am Samstag zwischen 16 und 18.30 Uhr kann beim Kofferflohmarkt auf dem Festival-Gelände all das verkauft werden, was in einen üblichen Reisekoffer passt.

FINN NELÉ + Band eröffnen danach mit Folkrock & Blues den musikalischen Teil des Abends. Weiter geht es mit authentischem American Countryfolk von AL FOUL feat. FRENCH TOURIST (USA/F). DIE GRÜNE WELLE aus Stuttgarter feiern weiter mit Ska-Indie-Punkrock-Rap, gefolgt von der polnischen Band HAŃBA!, die mit polnischem Folk Punk der 1930er Jahre das Publikum in die Nacht begleiten.

Veranstalter: Kulturverein Provisorium

www.provisorium-nt.de/open-air-2019 www.facebook.com/provisorium.ev

Vorverkauf

www.ticket-regional.de/kulturverein-provisorium

Stadtbüro am Obertor, Nürtingen

Provisorium, Nürtingen