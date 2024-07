Unser beliebtes Reitturnier bietet wieder Turniersport bis Klasse „S”. Viele Spring- und Dressurprüfungen gibt es auf unserer schönen Reitanlage.

Am Freitagabend ist wieder unser Besenabend und am Samstagabend die große Party mit den IDOLen. Für ein gutes Essensangebot sorgt wie bisher Familie Banzhaf vom Besen in Siebeneich. Wir freuen uns über viele Besucher und Teilnehmer an allen 3 Tagen.