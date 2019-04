60 Jahre Schachclub Widdern

Im Frühjahr 2019 kann der Schachclub Widdern sein 60-jähriges Bestehen feiern. Martin Zeilmann und Johann Kerschbaum haben 1959 den Verein ins Leben gerufen. Die aktiven Spieler haben sich in diesen 60 Jahren von der C-Klasse bis in die spielstarke Bezirksliga hochgearbeitet und genießen im Bezirk Unterland-Hohenlohe ein hohes Ansehen. Es gibt in Deutschland keinen Schachverein, der bezogen auf die Einwohnerzahl (unter 2.000) so hochklassig spielt.Die 1. Mannschaft des SC Widdern steht in der Kreisklasse augenblicklich bei noch einem ausstehenden Spiel auf dem 4. Tabellenplatz. Sie hat noch theoretische Aufstiegschancen in die Bezirksliga bei einem Sieg in der Schlussrunde beim Tabellenletzten TSV Gerabronn am 5. Mai 2019.