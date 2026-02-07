60 Jahre Club Alpha: Inklusive Disco

60 Jahre Club Alpha 60! Das muss ordentlich gefeiert werden!

Seit mittlerweile 60 Jahren ist das soziokulturelles Zentrum ein lebendiger Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster Herkunft, Generationen und Lebensentwürfe. Der club alpha 60 e.V. steht für Offenheit, Kreativität und gesellschaftliches Engagement. Hier entstehen kulturelle Projekte, werden Diskussionen geführt, Talente entdeckt, Kompetenzen entwickelt und Gemeinschaft gelebt. Kunst, Musik, Theater, Bildung und soziales Miteinander greifen ineinander und schaffen Räume, die von Mitgestaltung leben. Über all die Jahre war das Zentrum auch immer ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und zugleich ein Ort, an dem neue Impulse gesetzt wurden. Ehrenamtliches Engagement bildet seit jeher das Fundament unseres Handelns.

60 Jahre Jubiläum bedeuten nicht nur Rückblick, sondern auch Ausblick: auf neue Menschen, neue Ideen, neues Miteinander.