60 Jahre Club Alpha: Straßenmusikfestival

60 Jahre Club Alpha 60! Das muss ordentlich gefeiert werden!
Heraus mit euch, die Sonne lacht.
Spitzt eure Ohren es gibt was aufs Trommelfell. Handgemachte Musik in vielen Gassen. Kommt zuhauf zum Straßenmusiksommer, verweilt, hört zu und habt Spaß.
Dieses Jahr an den Spielstätten:
Grasmarkt
Milchmarkt
Torbogen Froschgraben
„Tuk-Tuk-Cafe“
Gelbinger Gasse 47 „UnverzichtBar“
15 Uhr Abschluß mit allen Musikgruppen Treppe Froschgraben
… mit den regionalen Musikgruppen:
Singsalong Luftschloss
* Sologesang – Mitsinglieder
Tröthengasse
* Polka – Klezmer – Jazz
Robert Bolte
* Irische & Keltische Songs
Carlos
* Folk – Weltmusik
Timo Grobshäußer
* Improvisationen
Blasebelg
* Chansons – Lieder – Folk
Vagabondoj Duo
* Klezmer – Jazz – Weltmusik
The Bräuersisters
* Einradartistik – Cello – Geige
Trio Basis
* Swing – Lumpenlieder – jiddische Lieder
Club alpha 60 – AK Programm unterstützt vom Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall