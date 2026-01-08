60 Jahre Club Alpha: Straßenmusikfestival

bis

Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall

60 Jahre Club Alpha 60! Das muss ordentlich gefeiert werden!

Heraus mit euch, die Sonne lacht.

Spitzt eure Ohren es gibt was aufs Trommelfell. Handgemachte Musik in vielen Gassen. Kommt zuhauf zum Straßenmusiksommer, verweilt, hört zu und habt Spaß.

Dieses Jahr an den Spielstätten:

Grasmarkt

Milchmarkt

Torbogen Froschgraben

„Tuk-Tuk-Cafe“

Gelbinger Gasse 47 „UnverzichtBar“

15 Uhr Abschluß mit allen Musikgruppen Treppe Froschgraben

… mit den regionalen Musikgruppen:

Singsalong Luftschloss

* Sologesang – Mitsinglieder

Tröthengasse

* Polka – Klezmer – Jazz

Robert Bolte

* Irische & Keltische Songs

Carlos

* Folk – Weltmusik

Timo Grobshäußer

* Improvisationen

Blasebelg

* Chansons – Lieder – Folk

Vagabondoj Duo

* Klezmer – Jazz – Weltmusik

The Bräuersisters

* Einradartistik – Cello – Geige

Trio Basis

* Swing – Lumpenlieder – jiddische Lieder

Club alpha 60 – AK Programm unterstützt vom Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall

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Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall
Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall
Festivals & Open Airs
bis
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