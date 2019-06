60 Jahre Jugendrotkreuz Wernau

Das Jugendrotkreuz Wernau (JRK) feiert am ersten Wochenende im Juli mit einem zweitägigen Fest rund ums Rettungszentrum in der Daimlerstraße sein 60-jähriges Bestehen. Zum Auftakt der Feierlichkeiten wurde für Samstag, 6. Juli 2019 2018 „Käthe Kächele“ engagiert. Mit dem Programm „Mänsch Männer“ wird schwäbisches Mundartkabarett vom Feinsten geboten. Beginn ist um 18 Uhr.

Ute Landenberger als „Kähe Kächele“ vom Duo "Die Kächeles" nimmt in ihrem Soloprogramm "Mänsch Männer!" auf ihre unnachahmlich komische Weise die Unzulänglichkeiten ihres eigenen und die der schwäbischen Männer im Allgemeinen aufs Korn. Dabei bleibt kein Thema unberührt. Sei es die dem Schwaben eigene Gemütlichkeit, die Leiden der Männer beim kleinsten Anflug eines Unwohlseins, ihre angeborene Ungeschicklichkeit oder ihr begnadetes Talent, sich vor der Arbeit zu drücken.

Käthe plaudert aus dem heimischen Nähkästchen und beschreibt gnadenlos direkt aber mit jeder Menge Augenzwinkern, was Frau Tag ein Tag aus alles anstellen muss, um den etwas trägen Mann in Schwung zu bringen und auch zu halten. Denn ja, es stimmt:, auch Männer kommen in die Wechseljahre! Und unter welchen Symptomen sie dabei zu leiden haben, darüber weiß „Käthe Kächele“ so einiges zu berichten.

„Käthe Kächele“ ist ein unverwechselbares, original-schwäbisches Unikum, das an Komik, Bühnenpräsenz, Rededynamik und Charme kaum zu übertreffen ist. In ihrem Soloprogramm ist Ute Landenberger die „Käthe Kächele“, die man seit über 15 Jahren vom Duo "Die Kächeles" kennt. Ihren Göttergatte lässt Sie allerdings an diesem Abend zu Hause. Umso mehr zündet sie ein Pointen-Feuerwerk zu Lasten der Männerwelt, über das aber nicht nur Frauen herzhaft lachen können!