60 Jahre Posaunenchor Marktbergel

Seit 1966 sorgt der Posaunenchor Marktbergel für den guten Ton in unserer Gemeinde. 60 Jahre – das ist eine echte Hausnummer und ein Grund, ordentlich Luft durch das Blech zu jagen.

Wir laden euch herzlich zu einem Abend-Gottesdienst ein. In dieser Stunde gibt es zwar auch ein paar kleine Reden, aber vor allem Musik, die bewegt. Wir zeigen euch, dass Kirchenmusik traditionell, aber auch überraschend modern sein kann. Ob langjähriger Fan oder spontaner Zuhörer: Kommt vorbei und feiert mit uns ein Stück lebendige Marktbergeler Geschichte in der besonderen Atmosphäre von St. Veit.

Der Eintritt ist frei; gute Laune ist mitzubringen!