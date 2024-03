60 MIN. OF MARILYN "I’ll finally get to see Marilyn". Eine Hommage von Nicole Widera und Max Grafe.

Platinblonde Haare, ein wehendes weißes Kleid, der schönste Leberfleck vor Cindy Crawford, Kennedys berühmteste Affäre, Tabletten-Süchtige – – – oder? "I wanna be loved by you, just you."

1926 als Norma Jeane Baker geboren, wird sie unter ihrem Künstlernamen Marilyn Monroe zur Golden Globe-Preisträgerin und erfolgreichen Unternehmerin. Religiösen Altarbildern gleich strahlt ihr Gesicht auf Filmplakaten, Magazin-Covern und den Innenseiten von Spindtüren. Als Ehefrau von Joe DiMaggio und Arthur Miller wandelt sie gleichermaßen in den Welten der amerikanischen Ostküsten-Intelligenzija wie den Klatschspalten der globalen Boulevardpresse. Und nicht erst mit ihrem Sterben wird sie unsterblich.

Was bleibt heute übrig von DEM Star der Traumfabrik Hollywood? Wie, wo und in wem lebt diese größte aller PopIkonen des 20. Jahrhunderts weiter? "60 min. of Marilyn" ist die Suche nach dem Dahinter und dem Danach einer Figur, geformt aus Projektionen, Mythen, weltberühmten Accessoires und den Träumen einer jungen Frau.

Mit Nicole Widera

Konzept & Realisation: Nicole Widera und Max Grafe

Video: Peter Reinbothe

Dauer: 60 Minuten (keine Pause)