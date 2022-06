The Hollies in der Heilbronner Harmonie

Sie sind lebende Legenden, der Inbegriff guter Popmusik und absolute Hitgaranten: The Hollies. In diesem Jahr feiert die Band ihren 60. Geburtstag und das muss natürlich mit einer Tour gefeiert werden.

Auf ihrer 60 Years Anniversary Tour kommen die Hollies am Samstag, 02. Juli, um 20 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie.

In den frühen 60er Jahren gründeten die Schulfreunde Allan Clarke und Graham Nash eine Band, die sie „Two Teens“ nannten. Als dann mit Allan Clarke, Don Rathbone und Jeremy Levine weitere Musiker dazustießen, benannten sie sich in „Deltas“ und schließlich 1962 in „TheHollies“ um. Der Bandname ist eine Anspielung auf den US- amerikanischen Rock’n’Roll Musiker Buddy Holly.

1963 wurde Jeremy Levine durch Tony Hicks ersetzt, der auch heute noch Gitarrist der Band ist. Kurz darauf kam Schlagzeuger Bobby Elliot für Don Rathbone zur Band. Auch er ist heute noch Mitglied der Hollies. Ab 1965 konnten The Hollies auch ihre ersten Erfolge in Deutschland verzeichnen. Mit Singles wie „I’m Alice“ oder „I Can’t Let Go“, „Bus Stop“ und „Carrie Anne“ überzeugten sie die deutschen Musikfans. Danach folgten Songs wie „Long Cool Woman (In a Black Dress)“ oder „The Air That I Breathe“.

In ihrer langen Bandgeschichte landete die Band in England mehr Nummer-eins-Hits als die Beatles und schrieb mit Songs wie „Sorry Suzanne“ oder „The Air That I Breathe“ Musikgeschichte. Es änderte sich zwar mehrfach die Besetzung, aber die Musik blieb unverändert gut. Mit ihrem charakteristischen dreistimmigen Gesang, der an die Everly-Brothers erinnert, ihrer Experimentierfreude und einem scheinbar nie versiegenden Quell der Inspiration drückten sie der Popmusik ihren Stempel auf.

2010 wurden The Hollies offiziell in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Zur aktuellen Besetzung der Hollies gehören: Schlagzeuger Bobby Elliott, Sänger, Songwriter und Leadgitarrist Tony Hicks (beide Originalmitglieder der Band), Leadsänger Peter Howarth, Bassist Ray Stiles, Keyboarder Ian Parker und Steve Lauri an der Rhythmusgitarre.