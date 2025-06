61. Göckelesfest

Im Mittelpunkt steht das namensgebende Göckele – knusprig gegrillt und frisch serviert. Wie in den letzten Jahren finden aber auch vegetarische Gerichte ihren festen Platz auf der Speisekarte. Für sommerliche Stimmung sorgen Longdrinks, die am Freitag- und Samstagabend ausgeschenkt werden. Freitag, 11. Juli: Traditionelles Jedermann-Handballturnier – offen für Aktive, Ehemalige und alle die Lust auf Handball haben oder es vielleicht auch nur einmal ausprobieren möchten. Samstag, 12. Juli: Spannendes Großfeldhandballspiel in gemischten Mannschaſten mit Ehemaligen, Legenden und aktiven Spielern sowie ein interner Minispieltag für die jüngsten Handballerinnen und Handballer der SG BBM. Sonntag, 13. Juli: Einladungsturnier der weiblichen und männlichen C-Jugend, bei dem regionale Nachwuchsteams aufeinandertreffen. Als besonderes Highlight im Rahmen des Stadtjubiläums 50 Jahre Bietigheim und Bissingen wird am Sonntag die Stuttgarter Künstlerin Doris Graf, die für ihre internationalen partizipativen Kunstprojekte CityX bekannt ist, zu Gast sein. Sie wird auf dem Fest mit den Besuchern über eine Zeichenaktion und persönliche Gespräche Anreize für ihr Kunstprojekt erarbeiten, das ab Oktober 2025 in der Galerie unter dem Titel „Bietigheim-Bissingen und seine XPlacesToBe!“ für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Das Göckelesfest ist seit über sechs Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Bietigheim-Bissinger Veranstaltungskalenders und bietet für alle Generationen etwas – ob als Sportevent, Treffpunkt für Familien oder einfach als gemütlicher Ort zum Genießen und Verweilen unter Freunden.

Veranstalter: SG BBM Bietigheim

Die Festzeiten im Überblick:

Freitag: 17:00 - 24:00 Uhr

Samstag: 16.00 - 24:00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 18:00 Uhr