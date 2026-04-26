62. Großes Reit- und Springturnier und 75 Jahre RFV Öhringen

62. Großes Reit- und Springturnier in Cappel mit Bewirtung und Livemusik, LBBW Qualifikation für Schleyerhalle und Bundeschampionat.

Sportliche Highlights (Landesweite Serien im Reitsport, mit hochdotierten Prüfungen, 5 Springprüfungen der Klasse S)

Freitag

ganztägig Springprüfungen bis Klasse S*

abends: Besenabend mit Familie Banzhaf aus Siebeneich

Samstag

ab ca. 15 Uhr: 1. Qualifikation zum BW-Bank Hallenchampionat (Springprüfung der Klasse S** mit Stechen)

abends: Reiterparty mit Barbetrieb und Liveband "Dragonfire" (Eintritt frei)

Sonntag

Vormittags: Qualifikationsspringen zum Bundeschampionat der 5 - und 6 - jährigen deutschen Sportpferde

Mittags/Nachmittags: Großer Preis der Stadt Öhringen (Springprüfung der Klasse S ** mit Siegerrunde)

Kulinarisch

An allen 3 Tagen ganztägig Bewirtung durch Familie Banzhaf aus Siebeneich und den RFV Öhringen