63. Landespresseball Baden-Württemberg

Am 14. November 2025 findet zum 63. Mal das gesellschaftliche Highlight Baden-Württembergs statt: der Landespresseball Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr dürfen sich unsere Gäste auf ein abwechslungsreiches Programm voller Musik, Tanz und Show freuen. Die Vorbereitungen laufen bereits mit Hochdruck, denn neben dem festlichen Rahmen ist der Landespresseball auch Ausdruck des Engagements für demokratische Grundwerte und unabhängigen Journalismus. Als Benefizveranstaltung zugunsten der Pressestiftung Baden-Württemberg leistet er einen Beitrag zur Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten in schwierigen Lebenssituationen und zur Stärkung von Medienkompetenz und Verständigung. Damit stärkt der Ball die Arbeit der Stiftung nachhaltig und setzt sich für die Werte einer unabhängigen Medienlandschaft ein. Bei der traditionellen Tombola werden Gewinne im Wert von über € 200.000 verlost.

Der Erlös des Abends kommt der Pressestiftung Baden-Württemberg zugute, deren Träger die Landespressekonferenz Baden-Württemberg, der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger sowie der Deutsche Journalistenverband Baden-Württemberg sind.