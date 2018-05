65. Europäischer Wettbewerb 2018

Denkmäler und kulturelles Erbe zum Leben zu erwecken ist Ziel des Europäischen Kulturerbejahres, das 2018 in ganz Europa stattfindet. Unter dem Motto „Sharing Heritage“ sollen das Verbindende und die europäische Dimension von Denkmälern und Kulturgütern sichtbar werden. Der 65. Europäische Wettbewerb hat Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen, Europas Fundament freizulegen: Worauf baut Europa? Für wen oder was möchtest du ein Denkmal bauen? Welches Gebäude, welches Handwerk, welche Vereinskultur begeistert dich? Gibt es eine Verbindung zwischen Hofmalern und Selfies? Was wird das Medienzeitalter der Nachwelt hinterlassen?

Die Ausstellung zeigt die Arbeiten der Preisträger aus den Reutlinger Schulen.