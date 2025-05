Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet das "65. Markelsheimer Weinfest" im Ortsteil Markelsheim statt.

Das Fest findet ab Freitag, den 13. Juni 2025 bis Sonntag, den 15. Juni 2025 bei den Weingärtnern Markelsheim e. V. in Markelsheim statt.

Das traditionelle Weinfest ist aus dem Weinort Markelsheim nicht wegzudenken und begeistert Jung und Alt. Vom 13. bis 15. Juni verwandelt sich das Areal um die Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim wieder zu einer Genuss- und Feiermeile.

Tanzen und feiern mit tollen Bands, das Weinwissen auffrischen bei einer Weinwanderung oder Kellerführung, sportlich aktiv beim Buttenlauf, Boxautofahren auf dem Vergnügungspark oder einfach gemütlich Schlemmen und Genießen bei einem Glas Wein - ein Besuch auf dem Markelsheimer Weinfest ist immer ein einzigartiges Erlebnis.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 14. Juni 2025 von 16:30 bis 19:30 Uhr in Markelsheim einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.