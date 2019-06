65. Tübinger Sommerfest

Kaum eine andere Tübinger Veranstaltung hat so viele Jahre auf dem Buckel wie das Sommerfest. Vier Tage lang lädt es wieder alle Tübinger und Gäste auf den großen Festplatz ein. Den Fassanstich erledigt am Eröffnungstag um 19.30 Uhr – man kann schon fast sagen "traditionell" – Oberbürgermeister Boris Palmer so routiniert und bravourös wie in den vergangenen Jahren. Dazu unterhalten die Gaudiprofis und Thomas Fauser das Publikum mit fetziger Livemusik. Und natürlich gibt es nach Einbruch der Dunkelheit wieder das legendäre Brillantfeuerwerk zu bestaunen.

Das bunte Volksfest mit dem großen Vergnügungspark und den neuesten Attraktionen wird auch dieses Jahr wieder Tausende von Besuchern anziehen mit Highlights wie z.B. die XXL-Riesenschaukel. Auch die vielen internationalen Spezialitäten fehlen genauso wenig wie die Aktionstage.

Programm:

Freitag, 05. Juli 2019

16.00 – 17.00 Uhr fahren für 99 Cent

19.30 Uhr Offizielle Eröffnung durch Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer

Unterhaltung durch die „Partyräuber“ bekannt vom Cannstatter Wasen und dem Münchner Oktoberfest

Bei Einbruch der Dunkelheit großes Eröffnungsfeuerwerk

Samstag, 06.Juli 2019

Unterhaltung durch die „Gaudiprofis“

Sonntag, 07. Juli 2019

Flohmarkt, ab 11.00 Uhr Weißwurstfrühstück, Unterhaltung durch die „Gaudiprofis“

Montag, 08. Juli 2019

Kinder- und Familientag mit stark ermäßigten Fahrpreisen

Öffnungszeiten:

Fr 16–24 Uhr

Sa 14–24 Uhr

So 11–23 Uhr

Mo 14–Festausklang