68. Jacobi-Sommerfest

× Erweitern Stadtverwaltung Schrozberg Jacobimarkt Schrozberg

Bald beginnen die 68. Volksfesttage. Sie werden am Freitag mit den Böllerschützen aus Gebsattel eröffnet. Im Festzelt beginnt das Schrozberger Jacobifest mit dem Bieranstich.

Ab jetzt heißt es: Vier Tage Festtrubel in Schrozberg. Für Abwechslung und Spaß für alle Generationen sorgt ein Vergnügungspark, ein Krämermarkt, ein gemütlicher Biergarten vor dem Festzelt, das Jacobi-Café in der Stadthalle und natürlich die Bands und Kapellen im Festzelt.

Die „Hettstadter Musikanten“ machen am Freitagabend den Anfang im Festzelt. Am Samstag ab 20.00 Uhr gibt es eine große Bierzeltparty mit der Band „Partyräuber“, Sonntag ist Trachtenabend und die Band „Gräni Gäng“ sorgt für gute Stimmung. Auch Blasmusikfans kommen am Sonntagnachmittag nicht zu kurz. Im Biergarten und Festzelt spielen die Spielmannszüge und Musikkapellen, die am Festumzug mitgelaufen sind, ein Platzkonzert. Am Montagabend gibt es zum Ausklang Unterhaltung mit „Hally Gally“

Sportlich geht es am Samstag mit dem „HAKRO-Stadtlauf“ zu. Um 17:00 Uhr startet der Schülerlauf. Um 18:00 Uhr machen sich Jogger, Walker und alle anderen Sportbegeisterten auf den Weg zum Stadtlauf.

Am Sonntagmorgen findet im Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Absoluter Höhepunkt am Sonntag ist der Festzug, der von vielen Schrozberger Vereinen, Organisationen, Kindergärten, der Schule und Unternehmen mit gestaltet wird. Begleitet wird der Umzug außerdem von Spielmanns- und Fanfarenzügen und Musikkapellen aus der Region. Um 13:30 Uhr startet der Umzug. Abends gegen 22:30 Uhr lassen wir diesen Festtag mit einem Brilliantfeuerwerk ausklingen.

Montags geht es früh los mit der Viehprämierung. Um 13:30 Uhr wird der Festzug mit verkürztem Weg noch einmal wiederholt. Nachmittags gibt es für die Kinder ein Kinderfest auf dem Sportgelände.

Wir wünschen allen Besuchern aus nah und fern ein wunderschönes Jacobi-Sommerfest mit vielen interessanten Begegnungen.

Weitere Einzelheiten und Info’s unter www.schrozberg.de