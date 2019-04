6K UNITED!, das interaktive Musikprojekt für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, geht 2019 erneut auf Deutschlandtournee, um Kinder nachhaltig fürs Singen und Musizieren zu begeistern. Am 27. Juni 2019 ist es zu Gast in der SAP Arena.

Im Premierenjahr 2018 kamen in Hamburg, Berlin und Düsseldorf Tausende Kinder zusammen, um gemeinsam vor ebenso vielen Zuschauern ihr eigenes professionelles Konzert zu gestalten. Entstanden sind tief bewegende und überwältigende Konzerterlebnisse. Nicht nur für die teilnehmenden Kinder und deren Familien und Freunde, sondern für alle Besucher, die live dabei waren.

6K UNITED! ist ein Musikprojekt für Schulen (3. bis 7. Klasse) und Chöre (Kinder 8 bis 13 Jahre), das Kinder nachhaltig für das Singen und Musizieren begeistern möchte und Lehrkräften Abwechslung, Inspiration und Know-how für den Musikunterricht bietet. Das musikalische Repertoire wird für jedes Konzertjahr neu und aktuell zusammengestellt. Es ist überwiegend deutschsprachig und umfasst viele musikalische Genres: Klassik-, Rock- oder aktuelle Popsongs, internationale Hits, aber auch Volkslieder sind dabei. Dies ermöglicht, dass Kinder viele unterschiedliche Musikgenres kennenlernen und Freude am gemeinsamen Singen entdecken.

Der musikalische Leiter von 6K UNITED!, Prof. Fabian Sennholz (Professor für Ensemblearbeit an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und musikalischer Leiter der Tim Bendzko Band), erstellt kindgerechte Arrangements, Übesongs, Videos und Unterrichtsbausteine, mit denen LehrerInnen und ChorleiterInnen ihren Unterricht im zweiten Schulhalbjahr kreativ gestalten können. Da es an vielen Schulen an MusiklehrerInnen mangelt, legt er besonderen Wert darauf, dass das Material auch fachfremd unterrichtende Lehrkräfte bei der Unterrichtsgestaltung optimal unterstützt. Die verschiedenen Unterrichtsbausteine lassen sich außerdem individuell an das Level der Teilnehmer anpassen, so können die Songs zum Beispiel ein- oder mehrstimmig einstudiert werden.

6K UNITED! fördert grundlegende musikalische Kompetenzen, Rhythmusgefühl und den richtigen Umgang mit der eigenen Stimme. Die Teilnahme bei den 6K UNITED! Konzerten schafft ein enormes Selbstvertrauen und stärkt das Konzentrations- und Durchhaltevermögen sowie den Teamgeist der Kinder. Die Konzerte bringen Tausende Kinder aller Schulformen, sozialen Schichten und Kulturen über die Stadtteilgrenzen hinaus zusammen und schaffen durch den gemeinsamen Auftritt ein tief bewegendes und prägendes Erlebnis, das den Kindern einen nachhaltigen Zugang zur Musik ermöglicht. Am Konzerttag spüren auch die Familien, Freunde und Musikfans den Spirit, der dieses Konzert zu etwas ganz Besonderem machen.