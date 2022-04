7. Akademiekonzert

Veni, vidi, vici: So spannungsgeladen hatte man Verdis Trovatore selten gehört; gepfeffert kam sie daher, diese Oper, die bekanntermaßen reich an Ohrwürmern ist, aber handlungstechnisch eher mit der Kneifzange zusammengebogen wurde.

Unter seiner Leitung geriet das alles zur Nebensache:

Roberto Rizzi Brignolis wilder Ritt durch die Partitur ließ aufhorchen; Ehrensache, ihn für ein Akademiekonzert zurück nach Mannheim zu holen!

Schuberts großer Wunsch, sich als Komponist von Opernmusik zu etablieren, sollte ihm sein Leben lang verwehrt bleiben. Auch die Auftragsmusik zu Helmina von Chézys romantischem Schauspiel Rosamunde, Fürstin von Zypern, fällt bei ihrer Wiener Premiere krachend durch. Dabei wird nicht nur das Libretto verlacht, es hakt auch an der dramaturgischen Umsetzung, und Schubert selbst beginnt seine Kompositionsarbeit so kurzfristig, dass vor der Uraufführung nur noch Zeit für einen Probendurchlauf bleibt! Trotz allem will Rosamunde ihm noch nicht ganz aus dem Kopf: Einer neuen, überarbeiteten Version stellt er später die traumhaft schöne Zauberharfen-Ouvertüre voran, seitdem als Rosamunde-Ouvertüre bekannt und geliebt.

„Zuweilen glaube ich wohl selbst im Stillen, es könne etwas aus mir werden, aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“ Die Tragische, die Schubert im zarten Alter von gerade einmal 19 Jahren aufs Papier bringt, scheint ganz unter diesem Eindruck zu stehen. Zum ersten Mal komponiert er eine Symphonie in Moll, genau genommen dem schicksalsträchtigen c-Moll, um sich dem beethovenschen Paradigma in einer musikalischen Auseinandersetzung zu stellen.

Zum Abschluss Musik des großen Vorbilds: Beethovens Eroica. Keine Einleitung, die Haydn gefordert und etabliert hatte – ab der ersten Note sind wir mitten im Revolutionsgeschehen, an das der 32-jährige Ludwig so große Hoffnungen knüpft. Es ist die Zeit Napoleons, für den Beethoven erst schwärmt, dem er das Werk gar widmen möchte – um ihn nach dessen Selbstkrönung zum Kaiser noch mehr zu verachten. Kaum eine Symphonie gilt als ehrlicherer Seelenspiegel des Menschen, sicherlich mit dem Trauermarsch als Herzstück. Bezeichnend, dass Beethoven nach dem dunkelsten c-Moll doch in der Emperortonart Es-Dur fanfarenhaft schließen kann. Es ist das große „Trotzdem“ – eine Symphonie vom Glück, Mensch sein zu dürfen, unbeugsam und frei.

Franz Schubert (1797–1828): Ouvertüre zu Die Zauberharfe D 644

Franz Schubert (1797–1828): Symphonie Nr. 4 c–Moll D 417

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sinfonie Nr. 3 Es–Dur op. 55