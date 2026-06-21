7. Bad Rappenauer Weindorf im Schlosspark

Eine riesengroße Weinvielfalt, viel Kulinarik, Live-Bands an jedem Abend und tolle Atmosphäre gibt es beim 7. Bad Rappenauer Weindorf, das von Donnerstag, 9. Juli bis Samstag, 11. Juli 2026 jeweils ab 17.00 Uhr im Schlosspark Bad Rappenau stattfindet.

Dort präsentieren genossenschaftliche Kellereien und Weingüter an über 15 Ständen eine Auswahl an Top-Weinen und laden zum Probieren ein. Im Fokus stehen dabei alle wichtigen und nahen Anbaugebiete rund um Bad Rappenau, vom Weinsberger Tal über die Heilbronner Gemarkung bis zum Zabergäu. Dazu kommen Weingüter aus der Pfalz, aus Italien, Spanien und Frankreich.

Fachkundige Mitarbeiter der Weingüter sprechen Empfehlungen aus und erklären die unterschiedlichen Geschmacksnuancen. Ausgeschenkt wird der veredelte Traubensaft flaschenweise oder in Einheiten von 0,1 oder 0,2 l in Weingläsern, die vor Ort gekauft oder gerne auch mitgebracht werden können.

Natürlich darf bei einer solchen Weinverkostung auch prickelnder Sekt nicht fehlen, den es an jedem Stand gibt. Das Team der Bollwerk Lounge aus Bad Wimpfen zaubert Longdrinks & Cocktails und am inDRINK-Stand wird zudem noch durstlöschendes Bier gezapft.

Um dem Weingenuss eine solide Grundlage zu bieten, servieren fünf regionale Gastronomen raffiniert zubereitete Speisen, welche vorzüglich mit den angebotenen Weinen harmonieren. Mit dabei sind dieses Jahr das Los Amigos mit spanischen Tapas, hausgemachte Maultaschen gibt es bei Wohlmann’s, Spezialitätenn vom Grill bietet der Gasthof zur Traube. Das Blackbones Steakhouse serviert verschiedene Burgervariationen und Pasta aus dem Parmesanlaib serviert Kay Nekolny Casual Catering.

Musikalisch startet der Donnerstag mit „NEON-Kids of the 90s“, die mit bekannten 90er Hits und passenden Outfits, coolen Tanzeinlagen und einer bunten Bühnenshow die Wein-Party unvergesslich machen werden.

Freitag performen Sudden Inspiration. Die 8 energiegeladenen Musiker spielen nicht nur zeitlose "Evergreens" sondern auch brandaktuelle Rock- und Popcharts. Doch nicht nur das Repertoire, sondern auch dessen musikalische Umsetzung, mit ausgefeilten Bläsersätzen, dreistimmigen Gesangsmelodien und virtuosen Soli, machen sie zu einer einzigartigen Coverband.

Am Samstag sind in diesem Jahr zwei Bands dabei. Am frühen Abend spielt die Gruppe „Dicke Fische“. Die Band besteht aus drei Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Die musikalische und gesangliche Qualität der drei hat Spitzenniveau, jeder ist für sich ein absoluter Könner an seinem Instrument. Der Band gelingt ein Spagat zwischen ansteckender Leichtigkeit und enthusiastischer Hingabe.

Zum Abschluß des Weindorfs kann man sich auf ein echtes Highlight freuen: THE SEER aus Augsburg rocken den Schlosspark. Seit über 35 Jahren in Originalbesetzung erfolgreich, stellen THE SEER mit ihrem unverkennbaren und zeitlosen Sound eine der beständigsten Größen in der deutschen Pop/Rock-Szene dar. The Seer stehen für handgemachte Musik, Leidenschaft und große Bühnenmomente.

Der Eintritt zum Weindorf ist frei. Essen und Getränke werden mit dem bewährten Wertmarkensystem gezahlt - einmal auf Vorrat kaufen und dann stressfrei genießen. Und wenn bei Festende noch Wertmarken übrig sein sollten, werden diese gerne bis zum Veranstaltungsende am Samstagabend zurückgenommen.

Fußballfans können die WM im eigens vorbereiteten Zelt auf einem großen LED-Screen verfolgen. Veranstalter und Initiator Jörg Huster und seine Partner aus Kellerei und Gastronomie freuen sich auf zahlreiche Weindorf-Besucher.