7. Bergelmer Bierfest – incl. Übertragung WM-Spiel

Sei dabei! Am Bauhofgelände im Bachbrunnweg wird wieder gefeiert – und zwar richtig!

Das 7. Bergelmer Bierfest bringt beste Stimmung, leckeres Essen, kühles Bier und ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammen.

Freu dich auf einen Tag voller Genuss, Unterhaltung und Party:

Das erwartet dich:

Durchgehend: Feinste Bierspezialitäten aus Pahres

Ab 15:00 Uhr: Kaffee & Kuchen mit musikalischer Unterhaltung durch die Bergelmer Blaskapelle

Ab 16:00 Uhr: Eröffnung der Spiele-Arena – mit Beerpong, Stiefel, Nageln, Schwenkbier und vielen weiteren Challenges

Ab 17:00 Uhr: Kulinarische Highlights vom Grill – Steaks & Bratwürste sowie ofenfrische Pizza der Pizzeria Il Gabbiano

Ab 19:00 Uhr: Beste Live-Musik mit dem Bergelmer Bändla

Ab 22:00 Uhr: Live-Übertragung des 2. Gruppenphasen WM-Spiels Deutschland vs. Elfenbeinküste – in Zusammenarbeit mit @kombinatblau

Und danach?

Der Abend ist noch lange nicht vorbei! Freu dich im Anschluss der Übertragung auf Barbetrieb mit vielen Specials und Party bis spät in die Nacht mit Live DJ „Mundi“

Egal ob gemütlicher Start mit Kaffee, Ehrgeiz in der Spiele-Arena oder ausgelassene Partystimmung am Abend – beim Bergelmer Bierfest ist für jeden etwas dabei.

Early Bird: Der Eintritt ist bis 20:00 Uhr frei! Danach: 5€

Also: Freunde und Familie schnappen, vorbeikommen und gemeinsam feiern!