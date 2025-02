7. Distelhäuser Lachnacht!

Die Distelhäuser Lachnacht geht in die 7. Runde! Am Samstag, den 15.03.2025 kommt die Lachnacht wieder in die Alte Füllerei.

Stellen Sie sich auf gute Laune, bebende Zwerchfelle und tränende Augen ein.

Theaterbestuhlung - Platzreservierung!

Atze Bauer, der fränkische Liederchaote, führt durch das aufregende Spektakel und präsentiert diese drei legendäre Comedians:

Sie dürfen sich freuen auf Martin Sierp. Er schlüpft in seinen Solo-Programmen perfekt in die verschiedensten Rollen und überzeugt mit seiner charmanten und bestechenden Persönlichkeit.

Ein weiteres Highlight an diesem Abend ist Raphael Breuer. Er nimmt Sie mit in die Welt seiner Witze und Sprachanalyse. Aus seinen Lernvideos über die deutsche Sprache wurde nun ein neues lustiges Sprach-Comedy-Programm.

Der letzte Kracher an diesem Abend ist Christoph Maul. Man darf gespannt sein, was der begabte Kabarettist aus den aktuellen Themen, deren Fülle für ganze Wagner Opern reichen würde, herausgearbeitet hat und wie er den Begriff Lebenskabarett auf der Bühne interpretiert.

Lassen auch Sie sich von ihm begeistern und erleben Sie einen Abend mit Humor, aber auch mit ernsten Seiten.