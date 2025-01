7. Heilbronner Konzert - "Patriotisch"

Gegen Beethovens 7. Sinfonie käme »jede Rocknummer wie eine lahme Ente daher«, postuliert der Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott.

Das Publikum der Uraufführung am 8. Dezember 1813 in Wien jubelte. Erstmals erklang in dem Konzert – einer Benefizveranstaltung für Kriegsversehrte – auch Beethovens Schlachtensinfonie »Wellingtons Sieg«, musikalischer Ausdruck für den Triumph Großbritanniens über Napoleon. Für den Tonkünstler schlicht "eines der glücklichsten Produkte". In einem ganz anderen Tonfall, aber nicht weniger patriotisch kommen die "Elegies of Thule" daher.

Voll Ehrfurcht vor den Naturwundern nimmt Tõnu Kõrvits Bezug auf einen Gründungsmythos seiner estnischen Heimat. Risto Joost und Frank Dupree, Artistic Partner des WKO, kontrastieren die beiden Orchesterwerke mit Ravels – unüberhörbar vom Jazz inspirierten – Klavierkonzert G-Dur.