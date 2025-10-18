7. Internationale Weinmesse

Ein besonderes Ereignis für Weinliebhaber, Fachpublikum und Genießer gehobener Weinkultur.

Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, internationale Winzer persönlich kennenzulernen, ihre erlesenen Weine zu verkosten und sich über aktuelle Trends in der Welt des Weins auszutauschen.

Ein exklusives Wein-Erlebnis mit internationalem Flair

Renommierte Winzer aus verschiedenen Ländern präsentieren an diesem Tag ihre besten Weine und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Besucher können sich auf eine vielseitige Auswahl an erlesenen Weinen freuen – von klassischen Rebsorten bis hin zu innovativen Neuinterpretationen. Die Messe ermöglicht es, direkt mit den Erzeugern in Kontakt zu treten, mehr über die Besonderheiten der einzelnen Weine zu erfahren und die Vielfalt unterschiedlicher Anbaugebiete zu entdecken.

Ein Treffpunkt für Weinliebhaber und Experten

Die Internationale Weinmesse im Stadtgarten hat sich über die Jahre als ein herausragendes Event für Weinliebhaber etabliert. Sie bietet nicht nur eine Plattform für den Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten, sondern auch wertvolle Einblicke in die weltweite Weinlandschaft, neue Jahrgänge und aktuelle Trends.

Alle Weinfreunde, Gastronomen und Fachbesucher sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag von der Welt des Weins inspirieren zu lassen.