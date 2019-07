7 Jahre Kowalski - Tag 1 - Paco Osuna & Tomi & Kesh

Wer irgendetwas mit „verflixt“ und „sieben“ sagt, muss alle 48 Terrordome-Compilations im Milaneo-Keller durchhören. Wir bitten um Attitüde und Contenance, erheben uns und bilden ein Spalier für dein und unser bestes Tinderdate seit sieben Jahren, immer treu, immer für dich da, wenn du es brauchst: Happy happy Kowalski!

Der sympathische Sandkasten und Trimmdich-Pfad für Electronic Lovers, der einstige Gamechanger in Education steht heute fertig ausgebildet wie ein Fels in der HBF-Brandung, hat die Geschichte des Stuttgart Electronic Business’ gechanged und wir hoffen deswegen natürlich, dass der Kowa-Fels noch eine Zeit lang stehen wird.

Aber Festlichkeiten first, unser Jubiläums-Programm as usal: Freitag Gast-Act-Bombe, Samstag Residentlove-Bomben, Sonntag Terrassen-Wasserbomben.

Freitag: Paco Osuna! Seit über 20 Jahren im Game, geht der Vielreisende mit folgender Attitüde an die Arbeit: „Every session is important to Paco and he sets out to invent and renew every time he steps onto the stage.“ Das hat er schon einmal im Kowalski bewiesen und wenn wir ihm sagen, heute gibt’s noch ein Stückle Schwarzwälder Kirsch, dann pumpt sein Heart. Der Labelchef von Mindshake Records zählt btw zu einen der ersten DJs überhaupt, die auf Ibiza Techno spielten (was damals nicht alle gut fanden auf der Insel), war Resident bei Hawtins weltweiten Enter-Partys und ist heutzutage bei der Reihe Music On von Marco Carola ein fixer Baustein und zum Jubi baut er uns ein Tech-House mit seinem typischen brillanten, klaren Sound inklusive massiver Schubkraft.

Übersicht 7 Jahre Kowalski Weekend

Freitag, 23.08. bis Sonntag, 25.08.2019

FR 2308 * Paco Osuna (Mindshake / Plus 8 Records / Barcelona) * Tomi & Kesh (Nozzo / Stuttgart)

SA 2408 * Saschko * Josha * Marius Lehnert * Ocean * Sanel auf zwei Floors

SO 2508 (bei schönem Wetter von 16 -22 Uhr) * sonntags auf der Terrasse * RAM * Sayuri