7. Kaleidoskop: Baptiste Trotignon

Der vielseitige und vielfach preisgekrönte französische Jazzpianist („Brexit Music“ 2023) hat sich inzwischen auch als Komponist einen Namen gemacht.

Zu erleben ist er als Improvisator über Mozart, als Arrangeur von Broadway-Songs und als Komponist seines Werks L’air de rien (Der Anschein von Nichts) für Klavier und Orchester. In diesem Stück dreht sich alles um Rhythmus, am Ende stimmen Klavier und Orchester einen Tango an. Dabei ist der Orchesterpart in Noten festgehalten, das Klavier hingegen hat den Spielraum für viel Improvisation!