7. Kulinarische Oldtimerbustour

In diesem Jahr nehmen wir Sie mit auf eine besondere Zeitreise im Oldtimerbus – feiern Sie mit uns 200 Jahre Heilquellen-Entdeckung!

Im Rahmen der "Bad Mergentheimer Lichterwelten", laden wieder fünf Hotels aus Bad Mergentheim am 06. und 07. Februar 2026 herzlich zur beliebten Kulinarischen Oldtimerbustour ein. Um 16:00 Uhr startet die Tour am Alten Rathaus, wo der nostalgische rote Oldtimerbus "Sonja" schon auf Sie wartet. Nach einem spritzigen Secco-Empfang und einer kurzen Spritztour durch die Stadt mit seinen idyllischen Ortsteilen, erwartet Sie in jedem Hotel ein Gang der das Thema „Genuss rund um Salz & Lamm“ aufgreift, während dazu perfekt abgestimmte Weine aus der Region serviert werden. Den Abend begleitet eine Weinexpertin, die spannende Einblicke in die Welt der regionalen Weine bietet und für einen genussvollen Austausch sorgt.

Wir freuen uns, dass auch 2026 wieder folgende Hotels mit dabei sind:

Aus der Kernstadt, das Hotel Alexa, das Schaffers Mein Wohlfühlhotel, das Ringhotel Bundschu, das Best Western Premier Parkhotel sowie aus unserem größten Ortsteil und Weinort Markelsheim das Flair Hotel Weinstube Lochner.