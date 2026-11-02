...für den 7. Main-Tauber Weihnachtscircus und für Starartisten und Komiker aus 16 Nationen! Erleben Sie in diesem Winter eine völlig neue und festliche Show für die ganze Familie und die Preisträger der größten Circusfestivals der Welt.

Umrahmt wird dieses fantastische Spektakel durch ein grandioses Show-Ballett, Musical-Gesang und erstmals ein herausragendes Live-Orchester! Über 50 Weltklasse-Artisten, Tänzer und Musiker in einer Show!

Mit Superlativen wird bei uns nicht gespart! Freuen Sie sich unter anderem auf 8 (!) todesmutige Motorrad-Hasardeure im "Globe of Speed", fliegende Menschen, Einrad-Virtuosen, treffsichere Armbrust-Schützen, die weltberühmten Salvini-Clowns, ausgezeichnete Highspeed-Jongleure, artistische "Hochstapler" und zahlreiche Deutschland-Premieren!

Die größte Sensation kommt in diesem Jahr erstmals mit der in Monte-Carlo preisgekrönten Live-Mondlandung der tollkühnen Simet Astronautes - weltweit einzigartig!

Adrenalin, Emotionen und schweißnasse Hände sind garantiert! 5-Sterne-LIVE-Entertainment "at it's best"!

Nach dem großen Erfolg zum Jahreswechsel 2025/ 2026 etabliert Rudi Bauer die Silvestergala in seinem Chapiteau. Auf Grund seiner mittlerweile sehr großen Fangemeinde in der Region wieder dabei: Jochen Stelter. In seiner magischen Revue "Sekt oder Stelter Teil 2" zeigt er am 31. Dezember 2026 ab 20 Uhr neue Tricks und Gags. Sein Ruhm als ausgesprochen humorvoller Magier eilt Jochen Stelter voraus und verspricht einen äußerst lustigen Abend.

Seien Sie dabei!