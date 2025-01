7 More Days - Rocken statt Schunkeln

Freunde des Classic Rock aufgepasst! Wenn überall der Fasching ansteht, haben die Jungs von »7 More Days« dem eine »narrenfreie Idee« entgegenzusetzen. Für Faschingsmuffel und ihre Freunde gibt es tatsächlich Rettung für den Faschingssamstag! Eine Alternative für alle die an dem Tag einfach gut abrocken wollen... Am 1. März steigt mit Jay, Marc, Timmy, Tom und Herm im Waldhaus Heilbronn eine Art Contra Fasching. Classic Rock bis zum Abwinken ganz ohne Verkleiden und Pappnase. Im wunderschönen Waldhaus mit einem kühlen Bierchen... oder so... Online-Tickets gibt’s für 10 € im VVK auf der Homepage, Los geht’s um 20:30 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.