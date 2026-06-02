7. Musikfest der Stiftung Würth

Bereits zum siebten Mal zeigen Musikgruppen sonderpädagogischer Einrichtungen aus der Umgebung ihr musikalisches Können und sorgen für unvergessliche Momente. Beginn ist um 12.15 Uhr.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die Carmen Würth im Jahr 2013 initiiert hat und die seitdem alle zwei Jahre stattfindet, steht das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung – mit Musik als verbindendem Element. Auch in diesem Jahr übernimmt Muhterem Aras erneut die Schirmherrschaft der Veranstaltung. Den Tag lassen wir mit einem musikalischen Beisammensein bei Brot und Wein ausklingen.

Neben der Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit zahlreichen Stationen zum Mitmachen, Entdecken und Erleben – perfekt für die ganze Familie. Außerdem lädt das Museum Würth 2 zu kostenlosen Führungen durch die aktuelle Ausstellung FOCUS. Neue Blicke auf die Sammlung Würth ein.

Wir freuen uns auf einen Tag voller Herzlichkeit, Musik und einzigartiger Begegnungen!

Eintritt frei.

Anmeldung ab sofort unter www.stiftung-wuerth.de/musikfest

(Anmeldeschluss: 15.06.2026)