7. Naturparkmarkt in Neckargemünd

Zum nun siebten Mal findet am Sonntag, 22. September 2019 ein Naturparkmarkt in Neckargemünd statt. Das Marktkonzept erlaubt ausschließlich regionale Produkte aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald. Auf drei Plätzen – dem Hanfmarkt, dem Lohplatz und dem Neckarlauer – präsentieren an die 60 Anbieter die bunte Vielfalt der Region und stellen das Schaufenster für regionale Produkte dar. Der Markt ist von 11:00-18:00 Uhr geöffnet und lädt zum Schauen, Verweilen, Probieren und Einkaufen ein; von 13:00-18:00 Uhr findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag der Neckargemünder Geschäfte in der Altstadt statt.