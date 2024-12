7. Poetry Slam im K

Immer wieder ein Vergnügen. Johannes Elster gehört zu den profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands

Der Poetry Slam gehört zur Kultur im K wie der Milchschaum zum Cappuccino. Bekannte und renommierte Slam-Poetinnen und -Poeten aus ganz Deutschland werden erneut in einen literarischen Wettstreit eintreten und um die Gunst des Publikums ringen. Auf der Bühne erwartet das Publikum eine fesselnde Mischung aus Geschichten, Gedichten, Spoken Word, Comedy sowie gesellschaftskritischen und zeitgenössischen Themen. Alles ist erlaubt, was in jeweils sechs Minuten auf die Bühne gebracht werden kann. Das Publikum ist die Jury und entscheidet mittels Applauslautstärke, wer ins Finale einzieht und schlussendlich den Slam gewinnt.

Dauer: ca. 2,5 Stunden (inkl. Pause).