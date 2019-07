7. Street Food Festival Heilbronn

Begebt euch auf eine kulinarische Weltreise beim Street Food Festival Heilbronn vom 23. bis 25. August 2019 im Wertwiesenpark

Öffnungszeiten

Freitag 17.00-23.00

Samstag 12.00-23.00

Sonntag 12.00-20.00

Egal ob Food Truck, Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch – bei einem Street Food Festival kommen verschiedene Kulturen, Generationen und soziale Schichten an einem Ort zusammen und bieten besondere und internationale Genüsse aus der ganzen Welt an. Ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses.

Mit dabei der große Kinderspielplatz mit Rutschen & Sandmuscheln für die ganz Kleinen, der Lese-, Bastel- & Malecke, dem KinderZirkus zum jonglieren & balancieren und die Kinderkochschule mit Kräutergarten!

Essen, wo man ist und eine unkomplizierte und schnelle Bedürfnisbefriedigung. In Deutschland denkt man dabei automatisch an Imbisse oder Dönerbuden. Dass es auch sehr viel fantasievoller, abwechslungsreicher und hochwertiger geht, zeigen wir euch vom 23. bis 25. August im Wertwiesenpark in Heilbronn! Der Eintritt beträgt wie immer 3 Euro einmalig am Wochenende, Kinder sind frei!