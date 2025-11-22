7. Winterlese - Büchermarkt

Zum siebten Mal findet in diesem Herbst, im Rahmen von „Literatur allerorten“, die „Winterlese“ statt.

Zur „Mergentheimer Winterlese“ reisen Verlage aus ganz Deutschland an, es gibt Lesungen, Gespräche und ein Gewinnspiel.

Kleine, unabhängige Verlage sind der eigentliche kreative Motor des Literaturbetriebs: Sie machen Entdeckungen, gestalten wunderschöne Bücher und werben mit Leidenschaft für alle möglichen Formen der Literatur. Neue Sachbücher und Romane, Gedichtbände und Kinderbücher lassen sich beim 7. Mergentheimer Büchermarkt bestaunen und kaufen.