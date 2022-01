Die berühmte Kapelle "Die 7 Zwerge" hatte mit der wunderbaren Sängerin Schneewittchen einen Mega-Erfolg. Doch Schneewittchen ist mit einem Prinzen weggegangen und die Zwerge sind sehr unglücklich: Ihre Musik klingt nur noch falsch und schräg und dauernd streiten sie sich. Dabei müssten sie dringend für einen Wettbewerb üben, den sie gewinnen müssen, damit sie ihre Hütte und ihre Instrumente behalten können.

In höchster Not schreiben sie Schneewittchen einen Brief: Diesmal muss sie die Zwerge retten. Aber es kommt keine Antwort... Hat Schneewittchen ihre 7 Freunde vergessen?

Musiktheater für Kinder ab 6 Jahren von Gordon Kampe / Libretto von Manfred Weiß