70/80er Bastille Disco Night

Dein größter Wunsch geht am 29.6 in Erfüllung - wir laden dich zu einer Zeitreise der Ultimativen in die Bastille ein.

Du wirst dich wie der Teenager von einst fühlen und einen Abend lang zu Klängen von Rock, Pop, New Wave und der "Neuen Deutschen Welle" über die Tanzfläche heizen!

Zwänge dich in die hautengen Jeans der 70er, suche deine blaue Jeans-Jacke raus und besteige dann deine 50er oder gar deinen Manta ...

Klassisch wie früher, diesmal am Samstag Abend gibt es eine Hitparade vom 13.12.1978 bei der Ihr MUSIKALISCH alles wieder durcheinander bringen dürft. Stimmt mit ab!!!

Sei so locker wie damals und bring auf alle Fälle die passende Stimmung mit, für den Rest ist gesorgt.

Die 70/80er Party in Bild & Ton !!!

1000 neue Bilder, aus dem umfangreichen Archiv des Jugendhauses Bastille sind nun digitalisiert.

Es werden ausschließlich nur diese Bilder an diesem Abend im Jugendhaus auf einer großen Leinwand zu sehen sein.

Auf unserer #ZEITREISE19 machen wir einen weiteren Halt und besuchen die Villa "Jope", eine Location die so manche Geschichten mit der Jugend ab 1966 in Reutlingen erleben durfte.

Einlass ab 19:30h, Beginn 20:00h

Achtung, nicht barrierefrei !!!

#PUPIL17DJKULTUR #HITPARADE78 #BASTILLE

https://www.pupil17.de/bastille

Ach so ja, EINTRITT FREI !!!