70. Bergfest der Musikkapelle Hohenstaufen - an Christi Himmelfahrt auf dem Hohenstaufen

Endlich wieder Festsaison, endlich wieder Blasmusik, endlich wieder Bergfest. Die Musikkapelle Hohenstaufen lädt alle herzlich ein, um mit uns das 70. Bergfest zu feiern. Traditionell an Himmelfahrt (14. Mai 2026) auf dem Hohenstaufen.

Um 10 Uhr ist Gottesdienst im Grünen auf dem Berg. Danach folgt musikalische Unterhaltung mit der Musikkapelle Hohenstaufen mit Dirigent Jürgen Merkle. Ab ca. 14:30 freuen wir uns auf unsere Gastkapelle, die Musiker des Musikvereins Ottenbach. Sie werden den Nachmittag ebenfalls mit

zünftiger Blasmusik begleiten.

Für ganztägige Verpflegung ist natürlich bestens

gesorgt. Kühle Erfrischungsgetränke, knackige Rote Würste, saftige Steaks, warme Fleischkäsewecken oder auch vegetarische Angebote. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wir freuen uns bereits jetzt schon auf Ihren Besuch!