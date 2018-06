× Erweitern Hohenloher Burgfest Hohenloher Burgfest

Im Rahmen des „70. Hohenloher Bergfest” vom 13. bis 15. Juli 2018 findet am Sonntag, 15. Juli 2018 als Höhepunkt der 29. Ziehl-Abegg-Triathlon in Waldenburg statt. Immer mehr hat sich das Bergfest jetzt zum modernen Sportfest entwickelt. Drei Tage feiern, schwitzen und sporteln auf dem „Balkon Hohenlohes“.

Mit Sportlerehrungen und Vorführungen der TSG Abteilungen zum Auftakt, Triathlon zum Finale und dazwischen der Kinder-Cross Duathlon, das Berge-Wanderpokal-Turnier und die Band „BARBED WIRE“ gibt es für alle wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Feierlich geht es am Freitagabend zu, wenn der Bürgermeister Markus Knobel, mit dem Vorsitzenden der TSG Waldenburg, Hans Michael Stark, die verdienten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres ehrt. Anschließend lädt „base unit No.1“ die Zeltbesucher noch zum Verweilen ein.

Am Samstag zeigen zuerst die kleinen Sportler was sie drauf haben. Um 11 Uhr fällt hier der Startschuss für den 14. H.U.Nepper Kinder-Cross Duathlon. Zuvor, ab 9.00 Uhr beginnt der Wettkampf, wie bei den Großen, mit Registrierung, Ausgabe der Startunterlagen sowie Warm Up.

Auch in diesem Jahr warten wieder top Tombolapreise (u.a. Fußballbundesligakarten) wieder auf die Kids.

Feuern Sie dann ab 11.00 Uhr die Kinder bei ihren Wettkämpfen auf dem Sportgelände kräftig an.

Das Berge-Wanderpokal-Turnier bringt an diesem Wochenende auch die Fußballfans ab 15.00 Uhr auf ihre Kosten.

Ab 20.00 Uhr wird das Zelt zur Partymeile. „Barbed Wire“ heizt in diesem Jahr den Zeltbesuchern wieder kräftig ein.

Für alle, die sonntagmorgens wieder fit sind, gibt es ab 9.00 Uhr ein Frühstück im Festzelt. Mit dem Highlight der Region, dem 29. Ziehl-Abegg Triathlon, gibt es am Sonntag, wenn der Startschuss am Neumühlsee fällt, wieder Spitzensport auf Waldenburgs Höhen.

Einzelstarter und Staffelteams gilt es auf der 500-Meter- Schwimmstrecke, 20-Kilometer-Radstrecke und Fünf-Kilometer-Laufstrecke anzufeuern. Die landschaftlich reizvolle Radstrecke, auf den ersten Kilometern sehr anspruchsvoll, stellt selbst einen gut trainierten Triathleten vor größere Herausforderungen.

Start für die Staffelteams (in jedem Team muss mindestens eine Frau sein) ist um 12.30 Uhr am Neumühlsee. Um 13.00 Uhr fällt der Startschuss für die Einzelstarter.

Nur noch wenige Startplätze sind zu vergeben. Meldeschluss ist am 4. Juli 2018. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nach dem Wettkampf können die Athleten bei sportgerechter Verpflegung, fachgerechter Betreuung durch Massagen des Berufskollegs Waldenburg den Wettkampf ausklingen lassen.

Dem Veranstalterteam ist die Vorfreude anzumerken. Sie haben das Bergfestwochenende bestens vorbereitet, damit auch Sie in diesem Jahr wieder spannende Wettkämpfe und ein unvergessliches Hohenloher Bergfest erleben dürfen.

Sämtliche Informationen zum Hohenloher Bergfest und zu den Wettkämpfen unter www.tsg-waldenburg.de