70 Jahre DLRG Urphar: Sommerfest mit Fischerstechen

Die DLRG Ortsgruppe Urphar feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und lädt zum Sommerfest mit Fischerstechen ein.

Ab 14 Uhr beginnt das beliebte Fischerstechen auf dem Main. Teams treten in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an und sorgen für Unterhaltung und gute Stimmung bei Groß und Klein. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ab 18 Uhr Stockbrot backen.

Anmeldung der Teams bitte per Mail an vorstand@urphar.dlrg.de.