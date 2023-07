70 Jahre Kunstverein Reutlingen. What comes next?!

Mi–Fr 14–18 Uhr

Sa, So & Feiertag 11–17 Uhr

Der Kunstverein Reutlingen feiert 2023 das 70-jährige Bestehen mit einer großangelegten Gruppenausstellung. Zunächst als Hans-Thoma-Gesellschaft gegründet und im Alten Rathaus sowie im Spendhaus untergebracht, befindet sich der Kunstverein seit 2006 in den Wandel-Hallen. Die Ausstellung auf einer rund 1000qm lichtdurchfluteten Fläche versammelt sieben Positionen, die exemplarisch für die vielzähligen Ausstellungen der vergangenen Dekaden stehen. Neben diesem künstlerischen wie dokumentarischen Rückblick liegt der Fokus der Schau auch auf der Gegenwart aktueller Kunstproduktion sowie auf Visionen zukünftiger Entwicklungen. Die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler Ana Alenso, Marie Aly, Mathilde ter Heijne, Anike Joyce Sadiq, Max Schaffer, Art&Dialogue sowie Kunstproduzentin Viola Eickmeier beschäftigen sich in ihren teils eigens für die Ausstellung konzipierten Werken zum einen mit der Institutionengeschichte, zum anderen mit der tradierten Kunstgeschichte. Darüber hinaus knüpfen die Werke an die großen Fragen unserer Zeit an, wie etwa die der fortschreitenden Digitalisierung, an aktuelle Genderdiskurse oder an den Umgang mit Ressourcen in Abhängigkeit zur Ökonomie und Umwelt. Die Themen schreiben sich in den Raum ein und suchen nicht nur den Dialog mit den historischen Positionen, sondern gleichermaßen mit den Besucherinnen und Besuchern.