Expedition Erde: Donau

Vom Schwarzwald bis ans Schwarze Meer.

Schwabenwochen 2020

Von: Martin Schulte-Kellinghaus

Die Donau – einen kleinen Teil kennt vermutlich jeder. Der preisgekrönte Fotograf Martin Schulte-Kellinghaus wollte die ganze Donau kennen lernen. Ihre Geschichte und all die vielen Erlebnisse, die sich am Ufer abspielen. Eine einzigartige Naturlandschaft entlang des zweitlängsten Flusses in Europa. Aber er wollte vor allem eine unbekannte Donau in grandiosen Bildern festhalten. Schon die junge Donau ist spektakulär: Donauquelle, Donauversickerung und Donaudurchbruch in der Schwäbischen Alb sind landschaftlich einzigartig. Mit dem Fahrrad auf dem legendären Donauradweg von Ulm nach Wien, vorbei an den prachtvollen Barockklöstern Weltenburg und Melk, durch die einzigartigen Naturwunder von Schlögener Schlinge und Wachau. Am Weg liegen berühmte Städte wie Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava und Budapest. Sie erzählen vom Wohlstand, den der Fluss mit sich brachte, und von einer reichen Geschichte durch viele Jahrhunderte. Den Abschluss dieser großartigen 3.000 Kilometer langen Entdeckungsreise bildet das rumänische Donaudelta, UNENSO-Weltnaturerbe. Entdecken Sie in dieser einzigartigen Show Ihre Heimat von einer ganz anderen Seite, lassen Sie sich von unglaublichen Naturschönheiten begeistern und erleben Sie hautnah, eine sowohl landschaftlich als auch kulturell faszinierende Donau.