Glitter, Glamour, Hits, 70er Party auf 2 Floors.

Die Siebziger waren eine wilde Zeit, in der viele der größten Hits aller Zeiten geboren wurden. Man erinnere sich nur an „Stairway To Heaven“, „Bohemian Rhapsody“, „Waterloo“ oder „Stayin‘ Alive“.

Wir bieten euch einen bunten Mix aus den angesagtesten Songs dieser Zeit. Egal ob Glam Rock Party Hits, die großen Songs der Disco & Funk Ära, Hardrock oder Pop, bei uns kommt jeder auf seine Kosten.

Dass der ein oder andere deutschsprachige Song ins Programm rutscht, dürfte selbstverständlich sein.

Auf dem 2. Floor gibt es – serviert von DJ Depunkt – die härtere Seite der 70er zu hören. Mit Bands wie Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, uvm.