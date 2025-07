70s & 80s Party X Vor12Club • Silent Disco Open Air Edition

Am Samstag, 2. August 2025, lädt das Kulturhaus Schwanen ab 20 Uhr (bis 23:30 Uhr) zur „70s & 80s Party X Vor12Club • Silent Disco Edition“ auf die Open-Air-Bühne der Schwaneninsel ein.

Der legendäre „DJ Andy“ trifft auf den Vor12Club-Newcomer „DJ The man from California“ und gemeinsam sorgen beide für eine einzigartige Silent Disco-Erfahrung.

Zwei Kanäle, zwei Styles, eure Wahl:

Die größten Hits der 70er und 80er Jahre treffen auf Hip-Hop, Pop, Dancehall und Indierock-Sounds der 2000er. Mit speziellen „Silent Disco Kopfhörern“ können die Gäste zwischen beiden Kanälen wählen und die Musik nach ihrem Geschmack genießen:

Für alle, die noch nicht wissen wie eine #Kopfhörerparty eigentlich genau funktioniert, es ist wirklich ganz einfach: Jeder Gast bekommt an der Abendkasse einen speziellen "Silent Disco Kopfhörer" und kann dann entscheiden wann er welchen Kanal wie laut hören möchte. Jeder Kanal hat dabei eine eigene Farbe.

Kanal 1: 70 & 80s mit DJ Andy

Kanal 2: Best of 2000er Hip-Hop, Pop, Dancehall und Indierock mit DJ The man from California

Kanal 3: Live-Jukebox - wünscht euch eure Lieblingssongs einfach direkt im Club

Und so funktioniert‘s:

An der Abendkasse erhalten alle Gäst:innen gegen 10 Euro Pfand (und 10 Euro Eintritt) einen Kopfhörer. Jeder Kanal ist einer Farbe zugeordnet, sodass man jederzeit sieht, wer gerade welchen Sound hört. Die Lautstärke ist individuell einstellbar. Kopfhörer auf = Party on, Kopfhörer ab = Party off – so einfach ist das.

Egal ob DJ Andy-Stammgast, Tanzwütige:r oder Familienmanager:in – hier kommen alle zusammen, um den Alltag zu vergessen und gemeinsam zu feiern.

Die Mischung macht’s – die Meister mische!

Lasst euch von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen und tanzt zu den Sounds eurer Jugend.

Und nicht vergessen – im Schwanen gilt immer Respekt & Achtsamkeit, Vielfältigkeit & Diversität, Grenzen & Haltung.