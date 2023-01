Er ist zurück!! Der ELFMETERBALL

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona ist der traditionelle Elfmeterball des FC Rottenburg, in seiner mittlerweilen 71. Ausgabe, wieder da.

Unter dem Motto "WORLD OF COMIC" soll am 11.02.2023 mit der Partyband "Midnight Special" wieder Lust, Spaß und Laune in der Festhalle in Rottenburg Einzug erhalten.

Sichert euch jetzt schnell eure Eintrittskarten, die seit Samstag (17.12.2022) im Vorverkauf erhältlich sind.

Hier die wichtigsten Informationen zum 71. Elfmeterball:

Veranstalter: FC Rottenburg 1946 e.V.

Veranstaltung: Hallenfasnet

Datum: 11.02.2023

Ort: Festhalle Rottenburg

Motto: WORLD OF COMIC

Eintritt: 13,- €

Special-Preis: 10 Karten für 120,- €

Vorverkauf:

Micki Sport Rottenburg (Hasslerstr. 8)

Schuhhaus Kratzer (Bahnhofstr. 12)

FC-Gaststätte Rottenburg (Jahnstr. 35 auf der Hohenberg-Sportgelände)

VIP-Karte: 70,- €

VIP-Bereich (Empore Festhalle):

VIP-Bereich Karten: Karten auf Anfrage unter der E-Mail-Adresse veranstaltungen@fcrottenburg.de

Einlass: ab 20 Uhr und ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)

Für Kartenreservierungen im VIP-Bereich bzw. sonstigen Fragen zum Elfmeterball wendet euch bitte wie erwähnt an folgende E-Mail-Adresse: veranstaltungen@fcrottenburg.de